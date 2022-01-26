Реанимация "нормандского формата": на переговорах советников в Берлине подписали коммюнике о режиме прекращения огня

В среду, 26 января, в Париже, столице Франции, состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии – об урегулировании конфликта на Донбассе. Они продолжались 8,5 часов.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Эти переговоры стали началом подготовки к четырехсторонней встрече президентов в "нормандском формате".

На пресс-конференции по итогом переговоров Ермак заявил, что стороны имеют разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но есть большое желание работать над их решением. По его словам, в Париже согласовали финальное коммюнике о режиме прекращения огня.

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"Есть много разногласий. Но позитивным сигналом есть то, что все стороны заявили о готовности работать над разногласиями. Мы все хотим больших результатов. Но ничего нет больше желания украинского народа – возвращения наших территорий. Это главный приоритет нашей команды", – сказал Ермак.

Следующие переговоры политсоветников лидеров Нормандского формата должны состояться через две недели в Берлине. Там стороны должны выйти на общие предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он подчеркнул: Украина готова к переговорам и встречам 24/7.

"Украина готова к диалогу в режиме 24/7, потому что основной целью нашего государства является прекращение войны и достижение полного прекращения огня", – сказал Ермак.

В то же время представитель Кремля Козак заявил, что первоочередная задача в нормандском формате – исключить разногласия в прочтении минских соглашений. Следующие переговоры политсоветников лидеров Нормандского формата должны состояться через две недели в Берлине. Там стороны, как сказал представитель Кремля, должны выйти на совместные предложения по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.

"Нужно еще взять паузу, подумать и выйти на обсуждение всех противоречий. Надеюсь, через две недели это материализуется в том, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта. Мы вынесем их на заседание Трехсторонней контактной группы", – заявил Козак.

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Напомним, накануне встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нет розовых очков и детских иллюзий, все непросто, но есть надежда, спокойствие и выдержка". Со своей стороны президент Макрон отметил, что дипломатия является главным инструментом на пути к урегулированию конфликта, однако дал понять, что военные действия России против Украины будут иметь очень серьезные последствия.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита по урегулированию ситуации на украинском Донбассе должна состояться в ближайшее время.

Последний раз "нормандская четверка" лидеров собиралась 9 декабря 2019 года в Париже. Это была финальная встреча, в которой от Германии участие принимала уже бывшая канцлер Ангела Меркель, а также первая в политической карьере президента Украины Владимира Зеленского.

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