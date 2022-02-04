Бессмертный назвал главные задачи для встречи советников 'нормандской четверки'

Украине необходимо изменить дискурс переговоров в "нормандском формате". Если думать о том, как выполнять или не выполнять Минские соглашения, это заведет в тупик.

Такое заявление в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сделал дипломат и бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный. Он подчеркнул, что лидерам Германии, Франции, а также Евросоюза необходимо донести истинную цель таких соглашений, которая состоит в разрушении системы международного права (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Руководителям Берлина, Парижа, Брюсселя нужно доказать, что на данном этапе задача (президента России Владимира) Путина – разрушить систему международного права. Минские соглашения, как и договоренности по Приднестровью, по Грузии, – это инструменты разрушения и создания параллельной системы международного права", – сказал он, добавив, что Минские соглашения противоречат нормам международного права.

По словам Бессмертного, "нормандский формат" является на помощью в решении конфликта, а альтернативой, потому что через него "торпедируется ОБСЕ".

Он также подчеркнул, что правовая сила Минских соглашений в Украине равняются нулю. Поэтому, по мнению дипломата, нужно решение Конституционного суда Украины, который доказал бы неконституционность таких договоренностей. Таким образом Украина могла бы показать миру настоящую цель этих соглашений, как уже доказала, что в нашей стране – российская агрессия.

"Почитайте (бывшего президента Франции Франсуа) Олланда и (экс-канцлера Германии Ангела) Меркель, которые рассказывали, как Путин угрожал (пятому президенту Украины Петру) Порошенко. А затем посмотрите Статут ООН, где написано, что договоренности, достигнутые под давлением, считаются недействительными", – сказал Бессмертный.

Он добавил, что эти прописные истины нужно донести и Парижу, и Берлину, и Брюсселю. А Вашингтон, по мнению дипломата, это уже понимает.

"Наша задача изменить дискурс разговора, а не думать как хитрить/выполнять/не выполнять (Минские соглашения) – мы никуда не зайдем. Через эту повестку дня нужно предложить новые подходы для решения ситуации (конфклита на Донбассе). Тогда у нас будут аргументы и для (премьер-министра Великобритании) Бориса Джонсона, и для новых руководителей Германии (канцлера Олафа Шольца)", – подытожил он.

Ранее в эфире телеканала OBOZREVATEL Бессмертный заявил, что Украине нужно выходить из "минского процесса".