В Белом доме назвали причину задержки разговора Зеленского с Байденом

Представитель администрации президента США высокого ранга объяснила, почему разговор американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся только через два дня после его видеопереговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. У Байдена якобы много других вещей в повестке дня.

Об этом говорится на сайте Белого дома. Байден и Путин провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. В тот же день состоялся разговор президента США с европейскими союзниками, которые были проинформированы о беседе с Путиным. С Зеленским Байден поговорил по телефону 9 декабря.

Представительницу вашингтонской администрации спросили, почему разговор с Зеленским состоялся спустя два дня после беседы с Путиным, если речь в ней шла о вопросах, которые непосредственно касаются Украины.

Видео дня

"Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и т.д. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров", – ответила чиновница.

Она напомнила, что в понедельник состоялся телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В последние пару дней продолжались обсуждения с украинцами, а также с нашими европейскими партнерами… Президент совершенно ясно дал понять Зеленскому во время звонка, что если Украина стоит в повестке, то Украина присутствует и за столом переговоров", – подчеркнула сотрудница Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, беседа американского и украинского президентов состоялась 9 декабря и длилась около полутора часов. Они обсуждали поддержку США Украины, вопросы ее вступления в НАТО и другие. Подробности читайте по ссылке.

Байден во время общения с Зеленским подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины". В частности, он подчеркнул, что все дискуссии и международные решения относительно страны должны приниматься только с ее участием.

Также президенты призвали Российскую Федерацию к деэскалации напряженности. Кроме того, они согласились, что лучшим способом добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта является дипломатия.

После разговора Зеленского и Байдена глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Вашингтон планирует выступить активным участником переговоров по Донбассу. По его словам, это может проходить параллельно с "нормандским форматом".

Накануне, 7 декабря, Байден провел видеоконференцию с Путиным. Все подробности об этом читайте здесь.

В ОП надеются, что западные партнеры выведут Путина на прямые переговоры с Зеленским. Замглавы Офиса Андрей Сибига заверил, что Киев является не той стороной, которую можно обвинить в эскалации.