Белый дом – о переговорах Байдена и Зеленского: никаких решений по Украине без Украины

Президент США Джо Байден во время общения с Владимиром Зеленским подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины". В частности, он подчеркнул, что все дискуссии и международные решения по украинскому государству должны приниматься только с его участием.

Об этом говорится в сообщении Белого дома по результатам беседы двух лидеров. Оно обнародовано на официальном сайте ведомства.

"Президент Байден четко отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", – подчеркивается в документе.

Также отмечается, что президенты призвали Российскую Федерацию к деэскалации напряженности. Кроме того, они согласились, что лучшим способом добиться значительного прогресса в урегулировании конфликта является дипломатия.

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Американский лидер указал на готовность Штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения имплементации Минских договоренностей, в поддержку "нормандского формата".

Со своей стороны пресс-секретарь администрации США Джен Псаки на брифинге рассказала, что во время разговора с украинским коллегой Байден проинформировал его о последних переговорах с главой РФ, а также еще раз подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она отметила, что такую же позицию 6 декабря, разговаривая с Зеленским, выразил и госсекретарь Энтони Блинкен. Следовательно, после переговоров лидеров США и России позиция официального Вашингтона в поддержку Киева не изменилась.

Представитель Белого дома добавила, что президент Байден сохраняет готовность дать серьезный ответ России в случае военной эскалации с ее стороны.

"Мы поддерживаем тесный контакт с украинской стороной на многих уровнях и ежедневные контакты с высокопоставленными представителями в украинском правительстве", – отметила Псаки, уточнив, что разговор Байдена и Зеленского является частью этого процесса взаимодействия.

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