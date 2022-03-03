Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией. Первое фото

Украина продолжит переговоры с Россией о прекращении войны, начатой страной-агрессором. Встреча делегаций состоится 3 марта, снова на территории Беларуси.

Наши представители уже вылетели туда, в том числе советник Офиса президента Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Оба поделились в соцсетях первыми фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На пути к переговорам с Российской Федерацией. Уже на вертолетах..." – написал Подоляк в Twitter.

Он не рассказал, какие вопросы будут подниматься во время беседы с россиянами.

Видео дня

Со своей стороны Арахамия подчеркнул, что в первую очередь речь идет о безопасности организации гуманитарных коридоров. Остальное же будет зависеть от обстоятельств непосредственно во время переговоров.

"Через два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", – написал он в Facebook около 14:00 четверга.

Напомним: 28 февраля недалеко от украинской границы в Беларуси состоялись переговоры Украины и России о прекращении войны, которую утром 24 февраля начала РФ. После украинская делегация заявила, что во время встречи был определен ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Отмечалось, что вскоре предстоит следующий раунд переговоров – сначала они планировались на 2 марта. Минувшим вечером белорусское издание "БелТа" написало, мол, российская делегация уже выехала к месту встречи. В сети было опубликовано видео российского кортежа с переговорщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в 8-й день Великой Отечественной войны Украины, развязанной РФ, выступил с новым обращением к гражданам. Он подчеркнул, что наша страна уверенно держит оборону и ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

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