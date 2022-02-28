Переговоры стартовали! Украина обсуждает с Россией прекращение войны: все детали

Марина Лисничук
Политика
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Переговоры стартовали! Украина обсуждает с Россией прекращение войны: все детали
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На пятый день вторжения в Украину войск страны-агрессора России, 28 февраля, в районе реки Припять на украинско-беларусской границе стартовали переговоры о прекращении войны. Украинская сторона требует немедленной остановки огня и вывода с нашей территории всех российских войск, капитуляцию Киева исключают.

Делегацию страны на встрече среди других представляют министр обороны Алексей Резников и нардеп Давид Арахамия, Кремль – помощник главы РФ Владимир Мединский, присоединится к ним и Минск. OBOZREVATEL будет следить за происходящим на организованной площадке переговоров о прекращении Великой Отечественной войны Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Переговоры пойдут или в нужном направлении, или как русский военный корабль", – перед выездом написал Арахамия в Facebook, предупредив, что Киев не намерен поддаваться давлению агрессора.

Видео дня

Диалог начался в 12.:00. Украинская делегация к месту встречи в район украинско-беларусской границы прибыла еще около 10:30.

Как сообщили в Офисе президента Украины, в ее состав вошли:

  • глава фракции "СН" Давид Арахамия;

  • министр обороны Украины Алексей Резников;

  • советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк;

  • первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, нардеп Андрей Костин;

  • народный депутат, сопредседатель МФО "Крымская платформа" в парламенте Рустем Умеров;

  • заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

"Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", – отметили в Telegram-канале ОПУ.

Скриншот сообщения

Предварительные договоренности

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский договорился с непризнанным главой Беларуси Александром Лукашенко, что наша делегация встретится с российской без предварительно озвученных условий. Тот взял на себя ответственность за то, что на время проезда, диалога и возвращения наших представителей обратно все размещенные на беларусской территории самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле. Также Лукашенко пообещал не нападать на Украину.

Давид Арахамия и Владимир Мединский

Пресс-секретарь лидера страны-агрессора РФ Песков заявил, что переговоры об окончании войны пройдут в Гомельской области Беларуси. Однако конкретное место встречи сторон на границе не раскрывалось. Она должна была состояться еще накануне, 27 февраля, но ее перенесли на 12:00 понедельника.

Переговоры запланировали в районе реки Припять на границе Украины и Беларуси

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эти сутки решающими. Об этом он говорил в телефонной беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Последний оценил мужество украинцев в борьбе с российскими оккупантами, а также объявил о выделении Украине дополнительных $53 млн финансовой поддержки.

Инфографика

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз впервые в истории предоставит Украине, которая находится в состоянии войны, летальное оружие и другое оборудование для ее Вооруженных сил. Также Киев получит боевые самолеты.

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