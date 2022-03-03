На отдельных участках началось контрнаступление: Арестович детально рассказал о боях за области Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от врага несколько населенных пунктов и смогли там закрепиться – в частности, в городах Буча и Макаров на Киевщине, Горловка на Донетчине. Наши защитники перешли в контрнаступление, в то время как враг давно потерял наступательные действия и много техники, личного состава.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. На брифинге 3 марта он рассказал о военной обстановке в стране по состоянию на утро четверга.

В первую очередь отметил, что на северо-западном направлении от Киева украинские военные освободили город Макаров. Там они укрепляются и "гоняют врага по кустам".

"Это серьезный успех наших Вооруженных сил. На седьмой день войны на отдельных участках мы перешли в контрнаступление, освободили важные города. И это несмотря на преобладающее количество противника. Надо верить в ВСУ, ведь с военной точки зрения они делают чудеса", – подчеркнул Арестовч.

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На Черниговском и Сумском направлениях украинские военнослужащие тоже остановили врага. В то же время отдельные его части сейчас перегруппировываются, пытаясь собрать силы, сместиться на те пути, которые не заняты позициями ВСУ, и выдвинуться в сторону Киева с северо-восточного направления.

"Ситуация контролируемая. Их (оккупантов. – Ред.) ждет много сюрпризов", – добавил советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что войска РФ продолжают наступательную операцию на Харьков и Лозовую. В первый они пытались "зайти" с запада, но понесли катастрофические потери личного состава и техники. Сейчас их темпы замедляются, поэтому, выразил убеждение Арестович, слово наступление скоро придется брать в кавычки.

В зоне Операции Объединенных сил украинские подразделения удерживают основные позиции, укрепляются в окрестностях Горловки, что "значительно отвлекает внимание и силы противника".

"Мариуполь держится. Там обстановка контролируемая. Вторые сутки противник пытается продвигаться в направлении Херсон-Николаев и терпит сокрушительные поражения. Он не может похвастаться никаким тактическим успехом", – подчеркнул Арестович.

Города Запорожье и Энергодар – под контролем местных жителей и наших военных. В безопасности находятся Южно-Украинская и Запорожская АЭС в Энергодаре.

"Одесса держится, а Николаев полностью отразил вражеский десант. Ситуация контролируемая ВСУ, органами местного самоуправления. А сообщение о якобы идущих в Одессу российских кораблях было радостно встречено защитниками", – добавил советник главы ОПУ.

Ночью 3 марта российские оккупанты наносили ракетные и авиационные удары по Харькову, Киеву, Житомиру (по данным, которые нужно уточнять). Арестович заверил, что с военной точки зрения эта тактика не имеет смысла. По его словам, враг стремится запугать и психологически сломать местных жителей.

"У меня единственная просьба к гражданам – не ломаться, а держаться. Каждый из нас солдат и борется на своем месте. Каждый из нас солдат и сражается на своем месте. Спасибо общине и руководству западных областей страны, которые прилагают много усилий, чтобы обеспечить остальные части страны, которые борются, материальными запасами, техникой, ресурсами, поддержкой и личным составом", – подытожил представитель ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия терпит большие потери в войне с Украиной. На утро восьмого дня боевых действий, 3 марта, ряды врага поредели примерно на 9000 человек, остались без 217 танков, 900 ББМ, 11 систем ПВО и т. д. Также все больше оккупантов попадают и сами сдаются в плен.

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