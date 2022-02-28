Украина начала переговоры с Россией: первые фото делегаций. Все детали

Днем в понедельник, 28 февраля, недалеко от украинской границы в Беларуси начались переговоры Украины и России о прекращении войны. Ее ранним утром четверга, 24 февраля, начал глава страны-агрессора РФ.

Встречу организовали в неизвестном для общественности месте, преподносимом как "домик рыбака" на берегу реки Припять в Гомельской области. Видеонтрансляцию из него организовало беларусское информагентство БелТА в YouTube.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, публикуя главное из заявлений обеих сторон (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

12:00 – Анонсировалось, что переговоры начнутся в это время, однако БелТА запустило трансляцию только спустя полчаса. Правда, на видео продолжительностью в почти 28 минут показали лишь подготовку к встрече.

Видео дня

12:55 – Представители украинской и российской делегации зашли в переговорный зал. Это беларусское информагентство показало на новом коротком видео. А вскоре стало известно, что всех журналистов попросили покинуть переговорную.

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