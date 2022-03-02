В России заговорили о новом этапе переговоров РФ и Украины по прекращению войны: названы сроки

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Следующий этап переговоров между Украиной и Россией в Белоруссии возможен ближе к концу текущей недели.

Об этом сообщил информированный Интерфакса. По его словам, украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам.

Отмечается, что с учетом логистики им требуется дополнительное время чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны, подчеркнул источник.

Он отметил, что более реалистичные сроки – ближе к пятнице, "при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра".