Инструкторы, оборудование и лечение раненых: Литва увеличила военную помощь Украине

Литва увеличила военную помощь Украине, которая предусматривает больше инструкторов, закупку оборудования для военных и их лечение в стране. Соответствующий план был утвержден 10 января.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Его слова приводит LRT.

Глава ведомства подчеркнул, что Литва намерена и в дальнейшем поддерживать Украину как материальной помощью, так и увеличением количество инструкторов в рамках боевой учебной миссии.

По его словам, сейчас готовится постановление правительства о передаче тепловизоров в ближайшее время. Всего ежегодно планируется предоставлять оборудование для Вооруженных сил Украины на сумму минимум в 1 миллион евро.

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Также будет продлена программа реабилитации украинских военных в Литве.

"Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами", – сказал Анушаускас.

Ранее OBOZREVATEL писал, что США могут предоставить Украине ПЗРК "Стингер" в рамках военной помощи.