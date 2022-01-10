Инструкторы, оборудование и лечение раненых: Литва увеличила военную помощь Украине
Литва увеличила военную помощь Украине, которая предусматривает больше инструкторов, закупку оборудования для военных и их лечение в стране. Соответствующий план был утвержден 10 января.
Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Его слова приводит LRT.
Глава ведомства подчеркнул, что Литва намерена и в дальнейшем поддерживать Украину как материальной помощью, так и увеличением количество инструкторов в рамках боевой учебной миссии.
По его словам, сейчас готовится постановление правительства о передаче тепловизоров в ближайшее время. Всего ежегодно планируется предоставлять оборудование для Вооруженных сил Украины на сумму минимум в 1 миллион евро.
Также будет продлена программа реабилитации украинских военных в Литве.
"Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами", – сказал Анушаускас.
Ранее OBOZREVATEL писал, что США могут предоставить Украине ПЗРК "Стингер" в рамках военной помощи.