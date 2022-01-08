В новый пакет военной помощи США Украине могут включить ПЗРК 'Стингер'

Администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи Украине. Он среди прочего может включать поставки переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Об этом изначально сообщил NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников. Позднее в американском Госдепе подтвердили, что вопрос с ПЗРК действительно обсуждался.

"США с союзниками по НАТО работают над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемых Украиной переносных комплексов "Стингер", – сказано в сообщении.

Новый пакет будет дополнением к той помощи, которую американцы уже оказывают Киеву.

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Вместе с тем официальный представитель Государственного департамента во время брифинга перед журналистами подтвердила, что поставки ПЗРК обсуждали, однако подробностей она пока не знает.

Отметим, что "Стингеры" способны поражать низколетящие воздушные цели, а также на земле и под водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО заявили, что продолжат оказывать Украине как политическую, так и практическую помощь.