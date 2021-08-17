Украина отправит в Кабул самолет за Украинское – Данилов

Украина отправит второй самолет в Кабул для эвакуации украинских граждан из Афганистана. Уже 153 украинца попросили помощи в возвращении домой.

Украинский самолет отправится в Кабул для эвакуации наших земляков уже сегодня, 17 августа. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии телеканала "Украина 24". По его словам, Украина будет отправлять в Афганистан столько самолетов, сколько понадобится, чтобы забрать всех своих граждан.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны – выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов ", — заявил секретарь СНБО.

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Данилов подчеркнул, что ситуация находится на контроле у президента Владимира Зеленского, который постоянно отбирает специалистов для решения вопроса с эвакуацией украинцев из Афганистана.

В то же время в МИД сообщили, что на сегодня о помощи в возвращении из Афганистана к дипломатам обратились 153 украинца.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook. Он отметил, что среди тех, кто попросил помощи в эвакуации – украинцы, которые находятся на военной базе в Афганистане, где выполняли работы по контракту, бизнесмены, украинцы афганского происхождения, посещали родственников и другие наши земляки.

Кулеба также назвал ложью информацию в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах.

"Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем, кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет", — заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL в Афганистане на военной базе возле Кабула находятся 12 граждан Украины. Министерство иностранных дел инструктирует их о дальнейших шагах по эвакуации.

Талибы подошли вплотную к главному аэропорту в Кабуле и приостановили вылет всех самолетов. До этого они держались на расстоянии от взлетно-посадочной полосы, предоставляя силам международной коалиции самостоятельно регулировать посадку в самолеты и вылеты рейсов.

Напомним

15 августа талибы заняли Кабул. Столица упала практически без сопротивления. Так, боевики установили контроль над всей территорией Афганистана.