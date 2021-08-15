'Талибан' победил. Что сейчас происходит в Афганистане и почему это опасно для Украины и Европы

Движение "Талибан" установило контроль над всей территорией Афганистана. И, практически не встречая сопротивления, боевики вошли в столицу – Кабул.

Сегодня, 15 августа, президент страны сложил с себя полномочия, а все государство перешло под контроль временного правительства (фактически, под контроль боевиков). Что сейчас происходит в Афганистане и чем захват власти талибами грозит для Запада – разбирался OBOZREVATEL.

На фоне вывода войск США и других стран НАТО в Афганистане началось восстание членов террористической группировки "Талибан". Они захватывают населенные пункты, берут под контроль границу, вытесняют государственные силы безопасности и жестоко расправляются с местными жителями.

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К утру 15 августа боевики захватили Джелалабад и начали наступление на столицу Кабул. Несколько часов между исламистами и официальными властями шли переговоры. Людей призывали не покидать дома и страну. Боевики заявили, что не намерены мстить военным — "все прощены".

Результат – талибы не будут штурмовать столицу, а взамен власти мирно передадут управление "переходному правительству". Процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце. Как сообщают СМИ, глава государства Ашраф Гани уже сложил полномочия и покинул страну (официально эта информация не подтверждена).

"Талибан" – это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях. В 1996 году боевики "Талибана" захватили Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.

В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане. Причиной этому стали теракты 11 сентября 2001 года, которые организовал лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен.

Последние 20 лет Штаты и их союзники проводили военные операции, наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности.

В 2021 году США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покинули Афганистан, а боевики захватили страну.

Президент Джо Байден заявил, что операция в Афганистане завершится 31 августа. По словам политика, военные уже давно выполнили первоначальную цель вторжения: уничтожить террористическую группу "Аль-Каида". "Мы решили эти задачи, именно поэтому мы туда приходили... Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий иного результата", – отметил он.

Выводом американских войск недовольны власти Великобритании. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил о высоком риске возрождения террористической организации "Аль-Каида".

"Я серьезно обеспокоен. Такие несостоятельные государства являются рассадником для такого типа людей... "Аль-Каида", вероятно, вернется...Такие несостоятельные государства в мире приводят к нестабильности и создают угрозу безопасности для нас и наших интересов", – сказал военный.

В Евросоюзе также очень обеспокоены наступлением сторонников "Талибана". Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил прекратить финансирование Афганистана в случае силового захвата страны.

"Дело не в том, что талибы захватят власть в одиночку. Страна нежизнеспособна в международном масштабе. Германия ежегодно выделяет Афганистану 430 миллионов евро. Халифат не будет поддерживаться, Талибан тоже должен это знать", – подчеркнул он.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе.

"Будут ли талибы придерживаться и дальше пунктов соглашения? В них предусмотрено, что боевики не допустят размещения на их территории каких-либо террористических организаций. Второе: что "Талибан" не будет угрожать интересам стран-соседей. На этих пунктах во время переговоров боевики постоянно акцентировали внимание. И можно предположить, что талибам будет выгодно это делать", – отметил в комментарии OBOZREVATEL директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

На фоне обострения ситуации многие государства закрыли дипломатические представительства, а также призвали граждан срочно эвакуироваться из страны. Среди них:

США;

Великобритания;

Дания;

Канада;

Норвегия;

Украина.

Утром 15 августа американские власти объявили о срочной эвакуации своих дипломатов из Кабула. По информации The New York Times, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призывал талибов не входить в город до окончания эвакуации американцев. Их в Кабуле примерно 10 тысяч.

Сейчас иностранцам, находящимся в Кабуле, предложено либо покинуть город, либо зарегистрировать свое пребывание у представителей "Талибана", заявили в движении.

Результатом перехода власти в Афганистане может стать всплеск исламизма по всему миру. В ЕС опасаются, что активность боевиков приведет к массовому отъезду из страны самих афганцев. И бежать они в первую очередь будут именно в Европу. Результат – миграционный кризис и распространение терроризма.

От потока беженцев пострадают также Турция и Россия. Дело в том, что соседствующие с Афганистаном страны – Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан – являются членами Организации Договора о коллективной безопасности, который возглавляет Москва. А, значит, это непосредственно затрагивает ее интересы.

Кыргызстан – там у РФ развернуты общевоенные и авиационные базы, в частности, крупная авиабаза Кант.

Таджикистан – там находится 201-я российская военная база, а также станция космического слежения "Окно".

"Кризис точно будет. Турция уже стонет от количества афганцев. И, очевидно, часть из них будет пытаться проникнуть на территорию Европы, в том числе и в Украину. Но если будет создано слишком большое миграционное давление, это может вызвать определенные проблемы для талибов (санкции, разрыв сотрудничества с другими государствами). В любом случае, на сегодня интерес боевиков состоит в том, чтобы их приход к власти не вызвал полной изоляции страны. У них есть интересы, у них есть внешние партнеры, к примеру, китайцы. Поэтому боевикам нужно показать, что они пришли к власти не благодаря насилию", – говорит Семиволос.

Отдельное беспокойство вызывает судьба десятков тысяч афганцев, которые помогали американским военным, – в основном это переводчики. К тому же, в ООН считают, что Афганистан уже находится на грани гуманитарной катастрофы. "Мы опасаемся, что худшее еще впереди. Быстро приближается большая волна голода. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы", – заявил Томсон Фири, представляющий Всемирную продовольственную программу ООН.

Как отмечает BBC, местные боятся, что талибы вернутся к жесткой системе управления с буквальным следованием нормам шариата. Именно по таким правилам боевики и управляли Афганистаном, будучи у власти в 1990-х годах. По словам афганцев, талибы настроены жестко: они избивают мужчин, если те сбривают бороды, запрещают слушать музыку, отбирают и ломают аудиотехнику, если находят ее. Девушкам разрешают учиться только до шестого класса, ворам отсекают правую руку, а неверных мужьям женщин забивают камнями.

О том, как скажутся события в Афганистане на нашей стране, говорить еще рано. Но последствия могут носить самый разный характер, вот основные сценарии:

"Соперники США, такие как Иран, Китай и Россия, могут сделать вывод, что президенту Байдену не хватает мужества, чтобы встать на защиту союзников – Ирака, Тайваня и Украины", – сказано в материале The Washington Post.

Таким образом, ситуация в Афганистане может отрицательно повлиять на американо-украинские отношения. Ведь государство в Южной Азии будет занимать больше внимания у США, чем война в Украине. Очевидно, прямо сейчас создание будущей стратегии действий в Афганистане больше беспокоит Байдена, чем "нормандский формат" или Минский процесс.