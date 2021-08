Люди бросают авто на улицах и 'штурмуют' аэропорт: новое видео из Кабула

Талибы подошли вплотную к главному аэропорту страны и приостановили вылет всех самолетов. До этого они держались на расстоянии от взлетно-посадочной полосы, предоставляя силам международной коалиции самостоятельно регулировать посадку в самолеты и вылеты рейсов.

О приостановлении рейсов сообщила телекомпания Sky News Arabia. В то же время, журналисты не пояснили что имеется ввиду. Известно, что аэропорт уже был закрыт для гражданских рейсов и он принимал только военные самолеты, эвакуирующие иностранцев и афганцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время, как сообщило РИА Новости, тысячи людей штурмуют аэропорт им. Хамида Карзая в надежде попасть хоть в какой-либо самолет. Как уточнили журналисты агентства, в афганцев стреляют талибы и американцы.

В свою очередь Euronews, сообщило о погибших в аэропорту. По данным агентства, в давке возле самолетов погибли три человека, еще два разбились, упав с шасси самолетов. Еще двоих вооруженных людей, проникших на территорию аэропорта, расстреляли американские военные.

Агентство отметило, что большинство из тех, кто пытается сбежать от талибов, на протяжении последних лет сотрудничали с США, рядом европейских стран, а теперь опасаются репрессий со стороны талибов.

Al-Jazeera ведет прямую трансляцию происходящего вокруг аэропорта. Согласно видео, там по-прежнему множество автомобилей и людей, которые стремятся покинуть Афганистан.

Сотрудник службы безопасности аэропорта Кабула рассказал Al Jazeera, что уже в следующую субботу аэропорт будет открыт и для гражданских лиц. Официального подтверждения этой информации нет.

В самом Кабуле большинство жителей попрятались в своих домах. Многие бояться выходить на улицы и встречаться с "новыми правителями". Жители Афганистана помнят, как правили талибы раньше - отрубали конечности, забивали камнями, накладывали жесткие ограничения на женщин и девочек.

Журналисты, которые остались работать в захваченной талибами столице, рассказывают про опустевшие улицы и покинутые автомобили посреди дорог.

Портал НВ со ссылкой на своего стрингера сообщает, что на улицах Кабула стало мало женщин, а те, которые выходят в город, передвигаются в сопровождении мужчин. К работе вернулись лишь продавцы.

"И хотя талибы призвали возвращаться на рабочие места, люди бояться выходить, тем более, после того, как из тюрем были выпущены сотни боевиков", - сообщила журналист издания.

В настоящее время талибы установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU