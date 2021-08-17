Люди бросают авто на улицах и "штурмуют" аэропорт: новое видео из Кабула

Елена Расенко
Елена Расенко
Мир
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Люди бросают авто на улицах и 'штурмуют' аэропорт: новое видео из Кабула

Талибы подошли вплотную к главному аэропорту страны и приостановили вылет всех самолетов. До этого они держались на расстоянии от взлетно-посадочной полосы, предоставляя силам международной коалиции самостоятельно регулировать посадку в самолеты и вылеты рейсов.

О приостановлении рейсов сообщила телекомпания Sky News Arabia. В то же время, журналисты не пояснили что имеется ввиду. Известно, что аэропорт уже был закрыт для гражданских рейсов и он принимал только военные самолеты, эвакуирующие иностранцев и афганцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время, как сообщило РИА Новости, тысячи людей штурмуют аэропорт им. Хамида Карзая в надежде попасть хоть в какой-либо самолет. Как уточнили журналисты агентства, в афганцев стреляют талибы и американцы.

Видео дня

В свою очередь Euronews, сообщило о погибших в аэропорту. По данным агентства, в давке возле самолетов погибли три человека, еще два разбились, упав с шасси самолетов. Еще двоих вооруженных людей, проникших на территорию аэропорта, расстреляли американские военные.

Агентство отметило, что большинство из тех, кто пытается сбежать от талибов, на протяжении последних лет сотрудничали с США, рядом европейских стран, а теперь опасаются репрессий со стороны талибов.

Al-Jazeera ведет прямую трансляцию происходящего вокруг аэропорта. Согласно видео, там по-прежнему множество автомобилей и людей, которые стремятся покинуть Афганистан.

Сотрудник службы безопасности аэропорта Кабула рассказал Al Jazeera, что уже в следующую субботу аэропорт будет открыт и для гражданских лиц. Официального подтверждения этой информации нет.

В самом Кабуле большинство жителей попрятались в своих домах. Многие бояться выходить на улицы и встречаться с "новыми правителями". Жители Афганистана помнят, как правили талибы раньше - отрубали конечности, забивали камнями, накладывали жесткие ограничения на женщин и девочек.

Журналисты, которые остались работать в захваченной талибами столице, рассказывают про опустевшие улицы и покинутые автомобили посреди дорог.

Портал НВ со ссылкой на своего стрингера сообщает, что на улицах Кабула стало мало женщин, а те, которые выходят в город, передвигаются в сопровождении мужчин. К работе вернулись лишь продавцы.

"И хотя талибы призвали возвращаться на рабочие места, люди бояться выходить, тем более, после того, как из тюрем были выпущены сотни боевиков", - сообщила журналист издания.

В настоящее время талибы установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский МИД планирует вывезти из Афганистана 120 украинцев. Они должны вылететь самолетом из аэропорта Кабула.