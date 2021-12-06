Украина может стать 'новым Афганистаном' для Кремля, Байден должен дать отпор агрессии РФ, – сенаторы США

Украинское государство якобы может стать так называемым новым Афганистаном для Российской Федерации в случае, если Кремль пойдет дальше в своих агрессивных действиях. Такое убеждение выразил представитель демократов в Сенате США от штата Коннектикут, член Комитета иностранных дел Крис Мерфи.

Мнением он поделился в воскресной программе "Состояние государства" на канале CNN. Со своей стороны сенатор-республиканец Джонни Эрнст дала совет американскому лидеру быть "четким и сильным" в общении с главой страны-агрессора РФ.

Американские политики уверены, что в сложившейся ситуации нет замены дипломатическим усилиям проводить переговоры Джо Байдена и Владимира Путина с глазу на глаз. Потому они надеются, что результаты принесет и виртуальная встреча.

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"Однако, позвольте сказать – если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы. Украина может стать следующим Афганистаном для РФ, если последняя решит пойти дальше. И это наша работа в Конгрессе – быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины", – сказал Мерфи.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении в американском Сенате находится одна из поправок, предполагающая значительное увеличение объемов летального оружия. Сам Мерфи подчеркнул, что поддерживает ее.

На фоне подготовки онлайн-переговоров Байдена и Путина тему Украины обсуждали еще в одной программе. Во время нее сенатор-республиканец Джонни Эрнст дала советы лидеру США относительно тона общения с российским коллегой.

"Должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и окажем ей помощь. Байден должен четко об этом сказать", – подчеркнула она.

Представитель Комитета вооруженных сил в Сенате Эрнст указала на необходимость того, чтобы президент США дал отпор "очень агрессивным действиям России".

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