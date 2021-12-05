Боррель о риске новой агрессии РФ: мы с Украиной, пусть все задумаются о последствиях

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ситуации с угрозой вторжения России примет сторону Украины, даже в самом худшем случае. По его словам, на фоне последних новостей и заявлений страны-участницы союза уже начали координировать свои действия.

Об этом сообщает издание La Repubblica. Политик подчеркнул, что Европа и США должны работать, чтобы избежать нового вторжения российских войск.

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – сказал Боррель.

В то же время дипломат добавил, что в случае нападения НАТО не сможет защитить Украину, но Европа будет продолжать поддержку. "Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", – отметил он.

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По словам Борреля, Евросоюз использует все дипломатические навыки, чтобы принудить Кремль понять: "это будет серьезным нарушением международного права". "Я также разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме. Он отрицает любую воинственную деятельность", – резюмировал дипломат.

Издание Bild опубликовало карту возможного российского наступления, основанную на оценках источников из НАТО и разведки. Вторжение планируется на январь-февраль следующего года. Если глава Кремля отдаст приказ, то возможна одновременная атака с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В Европарламенте заявили, что в случае новой агрессии правительство Германии должно немедленно остановить российский проект "Северный поток-2". А глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность США помочь Украине защититься в случае полномасштабного нападения.

7 декабря между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным состоится видеозвонок, во время которого американский лидер намерен "подчеркнуть обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников призвал западных лидеров оказать Украине поддержку в условиях давления со стороны России. При этом политик отметил, что следствием новой войны стали бы миллионы беженцев, а также перебои с поставками в Европу продовольственных товаров.