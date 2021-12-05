В Пентагоне заявили о готовности помочь Украине в случае агрессии РФ: продолжим делать все возможное

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность США помочь Украине защититься в случае полномасштабного российского вторжения. Вашингтон по-прежнему поддерживает Киев "в защите суверенной территории", отметил военный.

Об этом сообщает газета Financial Times. По словам министра обороны, РФ вторглась в Украину еще в 2014 году, и сейчас Штаты готовы обеспечить нашу страну всем, что необходимо для защиты.

Остин напомнил, что США уже поставляли Украине летальное оружие и продолжают искать способы оказания дополнительной помощи. Предстоящие контакты президентов Джо Байдена и Владимира Путина он назвал "возможностью для дипломатии и лидерства".

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"Мы собираемся продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе. И мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал глава Пентагон.

Немецкое издание Bild опубликовало карту возможного нападения России, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки. Вторжение планируется на январь-февраль следующего года. Если глава Кремля отдаст приказ о вторжении, то возможна одновременная атака с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В Кремле называют такую информацию провокативной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сказал, что провокации якобы нужны для того, чтобы оправдать заявления Запада. Он назвал все происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

При этом 7 декабря между президентами США и России состоится видеозвонок. Во время переговоров американский лидер намерен "подчеркнуть обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия тратит на содержание более 94 тысяч военных у границы с Украиной и на временно оккупированных территориях примерно 10 млн долларов в сутки. Экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко считает, что таким образом Кремль наращивает свой военный потенциал и распространяет психологическое воздействие на украинских граждан.