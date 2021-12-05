В Европарламенте заявили, что Берлин должен свернуть 'Северный поток-2' в случае нападения РФ на Украину

Депутат Европарламента Манфред Вебер заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия должна заплатить "высокую цену". В частности, правительство Германии должно немедленно остановить проект "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание DW. По словам политика, сложившаяся ситуация на украинских границах является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества".

"Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины", – констатировал он.

С конца октября в западных СМИ начали появляться материалы о том, что РФ снова концентрирует войска возле границы Украины. Эту информацию также подтвердили аналитики из группы Conflict Intelligence Team. По мнению экспертов, Москва стягивает к границе технику "в настораживающем количестве, которое с натяжкой можно объяснить перевооружением действующих частей". Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Видео дня

Издание Bild опубликовало карту возможного российского наступления, основанную на оценках источников из НАТО и разведки. Вторжение планируется на январь-февраль следующего года. Если глава Кремля отдаст приказ, то возможна одновременная атака с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

При этом 7 декабря между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным состоится видеозвонок, во время которого американский лидер намерен "подчеркнуть обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главой министерства иностранных дел Германии станет Анналена Бербок, которая критикует Россию за войну на Донбассе и выступает против строительства "Северного потока-2". Что о ней известно – читайте в материале.