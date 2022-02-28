Зеленский заявил Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины: Британия увеличила помощь

Следующие сутки для Украины в войне, которую Россия открыто развязала 24 февраля, будут решающими. В то же время Великобритания увеличила финансовую помощь нашей стране.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил во время переговоров с британский премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщается на сайте правительства Британии. Последний уже объявил о выделении дополнительных 40 миллионов фунтов (53 млн долл.).

"Премьер-министр высоко оценил мужество украинцев и руководство президента Зеленского после российского вторжения. Президент Зеленский сказал, что следующие 24 часа будут решающим периодом для Украины", – сказано в сообщении.

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В то же время Джонсон пообещал сделать все возможное для доставки оборонительной помощи как от Британии, так и от союзников, в Украину.

Увеличение помощи

В то же время Великобритания выделила 40 миллионов фунтов, в частности на поставки важных медикаментов. Эта помощь будет дополнительной к экономической и военной, которую страна оказывает для борьбы с российскими оккупантами.

Сам Зеленский написал, что, кроме разговора с Джонсоном, он также созванивался с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном президентом Анджеем Дудой об актуальной ситуации с безопасностью. Согласовали дальнейшие совместные шаги о противодействии агрессору. Антивоенная коалиция в действии", – подчеркнул глава государства.

Потери россиян

В то же время потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед. (уточняется), вертолетов – 26 ед., танков – около 150 , ББМ – более 700 ед., пушек – около 50, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, такие потери россиян уже почти достигли тех, которые страна-агрессор понесла в первой российско-чеченской войне.

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