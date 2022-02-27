Переговоры с Лукашенко, новая 'Мрія' и зарплата военным в 100 тыс.: о чем говорил Зеленский по итогам дня

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о деталях разговора с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко. Политик заявил, что Лукашенко заверил его, что с территории Беларуси войска в Украину не пойдут.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Головное из заявлений:

Лукашенко пообещал не нападать на Украину;

Зеленский сказал, что не верит в результаты переговоров с российской делегацией;

украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен в месяц пока не закончится война;

Украина построит новую "Мрію".

"Разговор с Александром Лукашенко был очень предметным. Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты, самолеты и вертолеты. Я не хочу, чтобы в Украину из Беларуси шли войска. И он меня заверил в этом", – сказал он.

Видео дня

Зеленский сказал, что Лукашенко сам обратился к нему с предложением, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять без всяких условий.

"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же таки шанс", – сказал глава государства.

Зеленский также сообщил, что Украина будет платить по 100 тысяч гривен в месяц военным, которые держат в руках оружие. "Не для "спасибо", а для того чтобы знали, что страна им благодарна. Так будет до тех пор, пока не закончится война", – сказал президент.

Он также подтвердил, что российские оккупанты уничтожили один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

"И последнее. Вчера, к сожалению, мы потеряли "Мрию". Но старую "Мрию". А новую мрию мы построим. Слава Украине!" – подытожил глава государства.

Ранее Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о том, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Встреча пройдет на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Первое условие Украины – немедленное прекращение огня и вывод российских войск.

Из своих источников OBOZREVATEL стало известно, что никаких уступок в этих переговорах не будет. Украина неотступно стояла и стоит на своих позициях.

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