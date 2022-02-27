Украина и Россия поехали на переговоры на границе с Беларусью: Кулеба исключил капитуляцию

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко о том, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Встреча пройдет на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на беларусской территории, останутся на земле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил журналистам, что переговоры пройдут в Гомельской области. Конкретное место переговоров на границе двух стран не раскрывают.

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Позже стало известно, что встреча состоится уже утром в понедельник, 28 февраля.

Первое условие Украины – немедленное прекращение огня и вывод российских войск.

Из своих источников OBOZREVATEL стало известно, что никаких уступок в этих переговорах не будет. Украина неотступно стояла и стоит на своих позициях.

По данным СМИ, переговоры инициировала Москва, никаких ультиматумов не ставила.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский сообщил, что Беларусь также примет участие в переговорах Украины и РФ. По его информации, переговоры начнутся через несколько часов.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил капитуляцию Киева во время этих переговоров.

"Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в том цель нашей борьбы", – заверил он.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия, который входит в состав украинской делегации на переговорах, на своей странице в Facebook написал, что переговоры пойдут в нужном для нашего государства направлении, или – как русский корабль.

Ранее предполагалось, что переговоры пройдут во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, туда даже прибыла российская делегация. Но украинская сторона отказалась въезжать на территорию Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация, что Лукашенко решил вступить в войну в Украине на стороне Путина. Сейчас на территории Беларуси якобы собираются военные, которые готовы в ближайшее время выдвинуться в Украину.

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