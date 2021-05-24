У Зеленского объяснили исключение Шевченко из фракции СН и как будут реагировать на события в Беларуси

В Офисе президента заявили, что инициативы депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко противоречили позиции политсилы и государства в целом. Поэтому нардепа, который месяц назад отличился вояжем к самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко, исключили из фракции.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, официальная реакция Украины на захват самолета и последующее задержание журналиста в Минске будет общей со странами Европы.

"Многие личные инициативы этого человека (Шевченко. – Ред.) вызывали удивление и точно шли вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом. Официальная позиция по Беларуси, по белорусским выборам хорошо известна всем... Тем не менее, Шевченко выбрал для себя иную линию публичного поведения, умышленно и откровенно дискредитируя официальную позицию. Это его выбор, который переводит депутата в откровенно маргинальную нишу", – подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что решение депутатов фракции монобольшинства об этом "абсолютно адекватное и своевременное", оно активно обсуждалось в последнее время, и было вполне ожидаемым.

Также Подоляк сказал, что Украина будет реагировать скоординировано со странами Европы на инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair в Беларуси по приказу Александра Лукашенко из-за сообщения о минировании. Он подчеркнул, что реакция на "эту ситуацию с актом терроризма" должна быть продуманной.

"Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны, – это освобождение Романа Протасевича и восстановление полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат – вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей", – пояснил он.

Напомним: Шевченко исключили из фракции "Слуги народа" 24 мая. Сам нардеп радостно прокомментировал такое решение и даже поблагодарил коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и нардеп от СН Евгений Шевченко поддержали и похвалили задержание в Минске белорусского журналиста, создателя NEXTA Романа Протасевича.