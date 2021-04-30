У Путина заявили, что ждут предложения о встрече от Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не получал конкретных предложений по встрече от лидера Украины Владимира Зеленского.

Как передает пропагандистское издание ТАСС, Кремль ждет четких инициатив от украинской стороны в официальном или рабочем порядке. Пока же, по словам Пескова, он якобы не может поделиться никакими деталями о месте возможных переговоров.

"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему", – сказал спикер Путина.

Он также добавил, что Зеленский якобы принимает решения самолично и быстро их формулирует.

"Но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным, текущим вопросам. И, конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", – высказался Песков.

Поэтому, с укором добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора, принято заранее обмениваться идеями и уже после формулирования позиций проводить переговоры.

Подытоживая, Песков сказал, что обсуждение подготовки ко встрече должно проходить на уровне замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Мы же с вами помним слова президента Зеленского о том, что он даст своему офису поручение связаться с администрацией президента России. Эта связь осуществляется по каналам Ермак – Козак", – резюмировал представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война.

Путин ответил на предложение, но сказал, что готов пообщаться не на Донбассе, а в Москве. Кроме того, он заявил, что не намерен обсуждать вопрос войны.