У Зеленского назвали новые места для встречи с Путиным – СМИ

Украинская сторона рассматривает Иерусалим или столицу Австрии Вену как места для проведения встречи президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание "НВ". По его словам, согласование повестки и места будущего саммита дипломатическими каналами уже началось, а активная фаза подготовки переговоров ожидается после майских праздников.

"У Нетаньяху (Беньямин, премьер Израиля. – Ред.) доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности и гарантирования равноправия сторон", – пояснил собеседник издания.

Он также заявил якобы об утечках из росСМИ, что "после согласия Путина провести переговоры, но только в Москве, Зеленскому была предложена дата 9 мая".

"Это делается в пропагандистских целях. 9-го или на другую дату, в Москву, Зеленский вряд ли согласится. Мы не будем реагировать. Наша цель – не переговариваться, а договориться с Путиным об окончании войны на приемлемых для Украины условиях", – заявил источник.

Относительно Ватикана, о чем говорил ранее президент, тот отметил, что это просто "был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог ли Ватикан стать таким местом".

"Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать сложней", – подытожил информатор.

Тем временем "Интерфакс-Украина", тоже ссылаясь на источники, сообщило, что местом встречи Зеленского и Путина может стать также Турция.

"Рассматривается несколько. Разные страны предлагают свои площадки, потому что мир заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе. Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение", – пояснил собеседник агентства.

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