Зеленский на русском языке предложил Путину встретиться на Донбассе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал новый видеоролик, в котором обратился к украинцам, а также к главе Российской Федерации Владимиру Путину.

Видео было опубликовано во вторник, 20 апреля, на официальной странице главы государства в Facebook. Зеленский обратился к Путину на русском языке и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война.

"Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю, господин Путин", – сказал Зеленский.

Украинский гарант отметил, что "невозможно привезти мир на танке", также как и "освободить" кого-то, захватывая чужие территории.

"Каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что в отличии от драки, в войне проигрывают все стороны", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что Россия стянула к украинской границе большое количество своих военных, объясняя это проведением "учений". Украина и ее партнеры обеспокоены таким наращиванием вооружения и требуют от РФ отвести войска.

"Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все предпосылки для эскалации. Логично ли это? Нет. Но неожиданно ли это? Нет. Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина может защищать себя, если возникнет такая необходимость, но при этом наша страна выступает против войны, хоть и готова к ней, и за дипломатическое решение конфликта.

Глава государства обратился к украинцам, призвав их не поддаваться страху, не доверять слухам и тщательно отбирать информацию.

"Нужно ли сегодня нам быть бдительными? Да. Нужно ли нам бояться? Нет. Потому что Украина-2021 сильно отличается от Украины-2014. Мы не боимся, потому что у Украины-21 нет иллюзий. Она понимает, кто настоящий друг и брат", – отметил Зеленский.

Украинский президент объяснил, что гражданам нечего бояться, ведь у нашей страны есть сильная армия, у которой есть качественное оружие, большой опыт и боевой дух. Кроме того, Украина заручилась поддержкой партнеров, среди которых в частности США, Франция, Германия, Великобритания, Турция, а также Совет Европы и НАТО.

При этом Зеленский отметил, что украинцам важно понимать, на что еще готов мир, чтобы остановить агрессию России, ведь дипломатической озабоченности, санкций и резолюций может оказаться недостаточно.

"Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто вновь проигнорирует границы в центре Европы? Готов ли мир к решению сложных задач ли перестанет он, в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ, прятаться от неприятных вопросов, в частности насчет Совета Безопасности ООН, парламентской ассамблеи Совета Европы, Северного Потока-2?" – такие вопросы задал Зеленский.

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