Турция закрыла воздушное пространство для самолетов РФ, которые летят в Сирию

Правительство Турции закрыло воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. О таком решении Анкара уже уведомила Кремль.

Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah. По его словам, процесс ведется посредством диалога как по Конвенции Монтрё, так и по другим вопросам.

"Мы давали разрешения с интервалом в три месяца. Последнее было до апреля. Отныне полеты прекращены", - сказал он.

Министр иностранных дел также коснулся переговоров между Россией и Украиной, заявив, что в работе находится "всеобъемлющий текст", а также ведется закулисная дипломатия.

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"Мы также видим, что в этом процессе есть проект совместного договора. В центре внимания — беспристрастность, безопасность и гарантии", — сказал он, добавив, что российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо будет прийти к окончательному решению.

Как известно, Турция является одной из самых активных стран, работающих над обеспечением постоянного прекращения огня между Украиной и Россией. С самого начала Анкара предложила выступить посредником между двумя сторонами и провести мирные переговоры, подчеркнув свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Хотя Анкара выступала против международных санкций, направленных на изоляцию Москвы, она также закрыла свои проливы, чтобы не допустить прохода через них некоторых российских судов.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести телефонные переговоры со своими российскими и украинскими коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Он надеется, что эти переговоры могут помочь организовать их встречу в Турции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. И на то есть две причины.

В Кремле заявляли, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги после телефонного разговора с диктатором заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонить агрессору нет никакого смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что дипломатические переговоры с Россией о конце войны против Украины, скорее всего, провалятся. Политик сравнил их с договоренностями с крокодилом и подчеркнул – именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать ВСУ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мирных переговоров Украины и России по окончании войны будет зависеть от того, насколько фактические действия РФ будут совпадать с ее словами. Москва должна откровенно признать, что хочет остановить войну.