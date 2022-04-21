Зеленский заявил, что встреча с Путиным под большим вопросом: есть две причины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. И для этого есть две причины.

В то же время, официальный Киев еще хочет, чтобы такие переговоры состоялись. Об этом Зеленский рассказал в интервью французскому новостному каналу BFM TV.

"Мне сложно сказать… Очень сложно после того, что видела Украина и после того, что мир увидел, что Россия наделала в Украине. Я думаю, что Эммануэль (Макрон, – ред.) он также понимает, что взаимодействие и диалог с президентом Путиным под большим вопросом. Во-первых после того, что я только что сказал, во-вторых, потому, что нет результата по выводам из этого диалога", - сказал он.

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Зеленский также отметил, что на встрече в нормандском формате в Париже в 2019 году был результат. В частности, состоялся обмен пленными, было договорено о режиме прекращения огня и некоторое время он работал, а также разминированы участки на сопредельной территории.

Глава государства уточнил, что на сегодняшний день украинская делегация официально еще разговаривает с русским, и Киев выступает за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров Украины и России.

"Потому что на уровне лидеров можно остановить эту войну. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой Волновахой желание и вера в то, что будет результат из наших переговоров теряется, теряется и теряется", - добавил президент .

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле заявляли, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

Со своей стороны премьер-министр Италии Марио Драги после телефонного разговора с диктатором заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонить агрессору нет никакого смысла.