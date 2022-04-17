Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонки ему бессмысленны, – премьер Италии Драги

Президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он не намерен прекращать войну в Украине и жестокое уничтожение украинского народа.

И никто из европейских лидеров не способен убедить Путина остановить войну: он глух ко всем уговорам. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги сказал в интервью итальянскому Сorriere Della Sera.

Когда у Драги спросили, пытался ли он остановить Путина во время телефонного разговора, который итальянский премьер провел с российским диктатором, тот ответил, что переговоры с Путиным лишены любого смысла.

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Президент РФ категорически отказывается от прямой встречи с Зеленским, возглавляющем государство, на которое Россия вероломно напала.

"Во время телефонного разговора я сказал ему (Путину. – Ред.), что звоню ему, чтобы поговорить о мире. Я его спросил: "Когда вы встретитесь с Зеленским? Только вы двое можете развязать узлы". Он ответил: "Времена еще не созрели". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". Опять "Нет: время еще не пришло". После этого он мне все объяснил про оплату газа в рублях, которых тогда еще не было. Мы попрощались с обязательством созвониться еще раз в течение нескольких дней", – отметил Драги.

Но спустя несколько дней мир ужаснулся от кошмарных преступлений путинской армии в городе Буча на Киевщине. Сотни трупов мирных жителей, многие из которых прошли через пытки перед смертью и были казнены со связанными за спиной руками, с кристальной ясностью показали Драги, что любые переговоры с Путиным не имеют смысла.

"Затем наступил ужас Бучи. Я начинаю думать, что правы те, кто говорит: вам бесполезно с ними разговаривать, вы только время теряете. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как президент страны ЕС он прав, используя все возможные пути диалога. Но у меня такое впечатление, что ужас войны с ее бойней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не возможно остановить ни словами, ни телефонными звонками", – подчеркнул Драги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер Италии Драги поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть. Об этом стало известно 7 апреля – уже после того, как мир узнал о зверствах российской армии в Буче.