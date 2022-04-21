'Мы реагируем на факты': Зеленский рассказал, от чего будет зависеть судьба переговоров с Россией

Судьба мирных переговоров Украины и России по окончании войны будет зависеть от того, насколько фактические действия РФ будут совпадать с ее словами. Москва должна откровенно признать, что хочет остановить войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BMF. Он подчеркнул, что для него не нужны никакие условия для встречи с президентом-агрессором Владимиром Путиным, поскольку он готов к такой встрече с 2019 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все зависит от деталей. От того, что будет происходить у нас, по поводу эскалации. Все зависит от того, готова ли Российская Федерация на эту встречу, не какие-то еще предвстречи, перед лидерами, а конкретную встречу лидеров", – заявил президент.

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Он пояснил, что если РФ перестанет затягивать организацию встречи лидеров, это будет свидетельствовать, что Москва "хочет закончить войну".

"Доверия к России нет. Но мы реагируем на факты. Если они скажут дату и место, мы будем готовы встречаться. И там мы поймем, есть ли возможность закончить войну или этой возможности больше нет", – подчеркнул глава государства.

Он убежден, что только личная встреча президентов Украины и РФ ответит, есть ли "еще хоть какой-то шанс остановить эту войну".

Зеленский подтвердил, что на переговорах с Путиным будет готов решать вопросы Крыма, вопросы Донбасса и отвода войск РФ по крайней мере "к той линии, которая была пересечена российскими войсками 24 февраля".

Но, как отметил президент Украины, Россия тоже должна предпринять определенные промежуточные шаги перед встречей.

"Это их шаги назад. Нельзя идти вперед, к миру, и при этом идти войсками, продолжать оказывать давление. Это в любом случае не изменит нашу позицию и это точно не о диалоге", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "если хотят с нами говорить – мы всегда "за".

В то же время он отметил, что Россия должна прекратить стрелять, поскольку "никто ни до кого не доедет".

"Я не брошу государство, пока идет огонь. Мне все равно повестка, о которой мы будем говорить. Я не такой бюрократ, как российская сторона. Мне не нужно готовиться к нашей встрече. Я готов всегда, с первого момента. Еще в 19 году я был готов к нашим встречам", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции заявили, что препятствуют личной встрече Зеленского и Путина вопросы статуса временно оккупированных Крыма и Донбасса. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что без согласования этих вопросов война может затянуться на годы.