Экс-главу КСУ Тупицкого будут судить: что ему вменяют

В Подольский районный суд города Киева передали обвинительный акт в отношении уволенного бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия, за которые грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. В частности, расследование установило, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля.

Тупицкий хотел, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные в уголовном производстве о противоправном завладении имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Напомним, энергомеханический завод, в причастности к завладению имуществом которого подозревают Тупицкого, находится в городе Зугрэс. Сейчас он временно оккупирован российскими террористами "ДНР".

"Кроме того, на протяжении 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по поводу особо тяжкого преступления", – говорится в сообщении.

О том, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также заведомо неправдивых показаниях в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", в Офисе генпрокурора рассказали в конце декабря 2020 года.

Сразу после этого, в начале января 2021 года, глава КСУ полетел на отдых в ОАЭ. Там его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее Тупицкий подтвердил, что находится за границей, но оправдался, что якобы отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле. Впрочем в документах о его отпуске обнаружили несоответствия.

Известно, что Тупицкий владеет элитной недвижимостью под Киевом. Так, журналисты сняли с высоты птичьего полета особняк главы КСУ в городе Васильков под Киевом. Кроме того, у тещи Тупицкого Ларисы Колпаченко нашли четыре земельных участка с домом вблизи столицы, хотя она ранее работала фармацевтом.

Большой резонанс в обществе вызвала и информация о том, что у скандального судьи есть незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.

В 1988-1993 годах Тупицкий был стажером прокуратуры, следователем, старшим следователем прокуратуры в Донецке.

В течение 1993-2010 годов – судья Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах – глава этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.

В период 2010-2013 годов работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности главы Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В мае 2013 года был назначен судьей Конституционного суда Украины (по квоте беглого экс-президента Виктора Януковича), а в марте 2018-го – заместителем главы КСУ. В сентябре 2019 года он занял пост главы КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL: