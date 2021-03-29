Тупицкий – о своем увольнении: Зеленского вводят в юридическое заблуждение

Отстраненный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского, отменяющий указ беглого президента Виктора Януковича о его назначении, якобы "противоправный и незаконный".

Тупицкий намерен обжаловать документ в Верховном суде. Об этом он сообщил в интервью Liga.net.

При этом на вопрос, кто стоит за его увольнением, судья отвечать отказался. "Я не хочу на сегодняшний день это комментировать. Но я считаю, что президента в правовом смысле неправильно консультируют", – заявил он.

Отстраненный глава КСУ считает, что Зеленского "вводят в юридическое заблуждение".

"Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили. А насчет того, кто за этим стоит: если бы у меня были доказательства, я мог бы об этом говорить", – сказал судья.

Он добавил, что с него уже сняли охрану, которая была приставлена к нему как к главе Конституционного суда.

На вопрос о том, что он будет делать, если судьи КСУ будут считать законным указ президента, Тупицкий ответил, что "не хочет забегать в какие-то догадки".

"Я проговариваю эту ситуацию, как того требует Конституция и закон. Больше мне добавить нечего. Все, что вопреки Конституции и закону, это другие вопросы", – заявил Тупицкий.

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