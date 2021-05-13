ГБР пришло к Тупицкому с обысками

Утром 13 мая в дом отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого пришло с обыском Государственное бюро расследований. Следователи прибыли к нему в 6:00 утра.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA. Обыск устроили в присутствии самого Тупицкого, его жены, двоих малолетних детей и адвоката.

"Согласно части 1 статьи 234 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", – говорится в соответствующем постановлении Печерского районного суда Киева.

Однако в документе не раскрывается суть доказательств, ведь это запрещено тайной досудебного расследования. Заседание суда, где приняли решение об обысках в доме Тупицкого, было закрытым.

Напомним, в январе в ГБР объявили Тупицкому подозрение в совершении уголовных преступлений против правосудия. А 22 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о проведении ряда обысков в квартире, доме, транспортных средствах, по месту работы, а также у родственников Тупицкого.

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