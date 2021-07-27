ЦИК зарегистрировала нового "слугу народа" вместо Монастырского

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально выбрала замену Денису Монастырскому, покинувшему кресло в Верховной Раде после избрания министром внутренних дел. Народным депутатом Украины вместо него стал "Слуга народа" Антон Швачко.

Решение было принято на заседании ЦИК во вторник, 27 июля. Оно транслировалось на YouTube-канале комиссии. Отметим, что новый украинский парламентарий в 2019 году баллотировался в нардепы в многомандатном избирательном округе под №139 от "Слуги народа", но необходимого количества голосов не получил (чтобы посмотреть видео заседания ЦИК, доскролльте страницу до конца).

Заявление о регистрации и необходимые документы Швачко предоставил комиссии еще 23 июля. Четыре дня спустя его официально признали нардепом.

Видео дня

Напомним: у 28-летнего сумчанина Швачко два высших образования уровня магистр (инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог) и состояние в размере почти 1,7 млн гривен. Оба диплома он получил в Сумах, но непосредственно по специальностях не работал.

На конец июня текущего года он являлся главой секретариата "Слуги народа" в своей родной области.

В декларации у новоиспеченного парламентария – две квартиры (30 и 85 кв. м), а также жилой дом на 40 квадратов и земельный участок, оформленные на мать.

Среди сбережений – 280 тысяч гривен, 27 тысяч долларов и 15 тысяч евро, а также еще 250 тысяч гривен, которые хранятся наличными.

Более детальную информацию о Швачко – читайте в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "слугу" Монастырского 16 июля выбрали новым главой Министерства внутренних дел Украины. Он, согласно законодательству, не может совмещать эту должность с обязанностями народного депутата. В связи с этим кресло занял Швачко.

Монастырский же заменил на главной должности в МВД Арсена Авакова. Последнего народные депутаты уволили 15 июля. Экс-министр сам написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским.