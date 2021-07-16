Монастырского в Раде заменит Швачко: что о нем известно

Антон Швачко согласно списку "Слуги народа" заменит в Верховной Раде Дениса Монастырского, которого назначили министром внутренних дел. У 28-летнего сумчанина два высших образования и состояние в размере почти 1,7 млн грн.

Подробности своей биографии он рассказал LB.ua. В партии Швачко занимается коммуникацией с центральным офисом.

Так, Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Оба высших образования получал в Сумском аграрном университете: инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог – дипломы уровня магистр.

Видео дня

При этом по специальности он не работал и начал изучать цифровые технологии, в частности программирование и блокчейн.

До выборов в 2019 году он был помощником тогдашнего мэра Сум Александра Лысенко, а затем стал волонтером "ЗеКоманды", а также наблюдателем на избирательных участках и занимался подбором членов комиссий.

С 2020 года Швачко стал секретарем сумской областной ячейки. Там он занимался коммуникацией между центральным офисом и депутатами на местах, а при отсутствии Михаила Ананченко выполняет функции главы областной ячейки.

Политик хочет заниматься цифровой трансформацией. После принятия присяги намерен работать в соответствующем профильном комитете.

В декларации за 2019 год Швачко указал две квартиры площадью 30 и 85 кв. м, а также жилой дом на 40 квадратов и земельный участок, оформленные на мать.

На банковских счетах он хранит 280 тысяч гривен, 27 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Еще 250 тысяч гривен – хранит наличными.

Он отметил, что часть доходов получил от родственников, а другую часть заработал на криптовалюте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Верховной Раде поддержали назначение Дениса Монастырского новым министром внутренних дел.

Он заменил на этой должности Арсена Авакова, которого народные депутаты уволили на заседании парламента 15 июля.