В Раде назначили Монастырского новым главой МВД

В Верховной Раде поддержали назначение народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. Решение принято 271 голосом "за".

Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" на YouTube. Другим голосованием нардепы поддержали заявление Монастырского о сложении депутатских полномочий – 340 "за".

После этого Монастырский принес присягу члена Кабинета министров Украины.

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Выступая с трибуны Рады, Монастырский поблагодарил президента Украины Владимиру Зеленскому за доверие.

Он назвал три основных задачи на посту главы МВД: безопасность граждан, безопасность государства и увеличение доверия к правоохранительным органам.

Монастырский пообещал, что патрульная полиция продолжит привлекать к ответственности судей, прокуроров и народных депутатов, но исключительно в рамках закона.

Также он продолжит борьбу с ворами в законе, начатую СНБО. Кандидат заверил, что эти представители криминального мира не уйдут от ответственности.

По его словам, отдельное внимание будет уделено безопасности дорожного движения. В частности, чем больше видеокамер будет на улицах населенных пунктов, тем лучше.

"У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое, аж до нуля", – сказал Монастырский.

Другие приоритеты нового министра внутренних дел:

недопущение разрушения дорог грузовиками;

борьба с наркоторговлей;

реформа пограничной службы;

цифровизация документов.

Отдельно Монастырский выделил вопрос противодействия агрессии РФ. Он предложил объединить усилия с Министерством обороны и Генштабом для укрепления стабильности внутри государства. Кандидат заверил, что будет принимать активное участие в построении действенной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины, возвращению украинского Крыма и Донбасса.

Кроме того, Монастырский утверждает, что после рассмотрения ряда резонансных производств в суде, в частности, дела Павла Шеремета, будет дана оценка качества работы правоохранительной системы.

Родился в 1980 году в Хмельницком. В 2006 году окончил Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. По окончанию института работал преподавателем и доцентом в Хмельницком институте управления и права.

В 2002 году стал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко ("Народная партия").

С 2014 года был помощником-консультантом нардепа Антона Геращенко ("Народный фронт"). А с 2016 по 2019 год работал экспертом в "Украинском институте будущего", соучредителем которого является Геращенко.

Во время президентской кампании Владимира Зеленского присоединился к его команде в качестве эксперта в области реформирования правоохранительных органов. В "ЗеКоманду" его позвал нынешний глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак.

В 2019 году избран народным депутатом. Шел по списку "Слуги народа" под №19. В Раде стал председателем комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский женат, у него два сына – Павел и Михаил. Жена Жанна Монастырская – начальница отдела представительства и судебно-аналитической работы в Государственном бюро расследований.

Увлекается книгами, походами и отдыхом на природе.

Согласно декларации о доходах, Монастырский владеет автомобилями Suzuki SX-4 2008 и KIA SPORTAGE. В 2020 году его депутатская зарплата составила 537 тысяч гривен. Еще 1,5 миллиона – доход от продажи имущества.

Политик прописан в квартире площадью 33 квадратных метра в Хмельницком, однако сейчас проживает в арендованных апартаментах площадью 100,8 квадратов в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Верховной Раде поддержали отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.