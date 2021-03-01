Трамп заявил, что может в третий раз пойти в президенты США

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, может решит участвовать в президентских выборах в третий раз.

Об этом он сказал во время выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC), в Орландо, Флорида, сообщает CNN. В частности, экс-президент в очередной раз повторил тезис, что он якобы не проиграл, а выиграл президентскую гонку в 2020 году.

"Я даже могу решить победить их в третий раз", – заявил он. Трамп также рассказал, что не намерен создавать новую партию: "У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо прежде".

В то же время он обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы уже стал "худшим" главой государства в истории США, "отменяя" достижения его собственной администрации.

Трамп также выразил уверенность, что демократы "решительно проиграют" выборы президента США в 2024 году.

Как известно, Джо Байден на президентских выборах 2020 года получил рекордную поддержку – более 81 миллиона голосов. Однако в начале января 2021 года не согласные с результатами выборов сторонники Трампа начали штурм Капитолия. Вследствие беспорядков погибли пять человек.

9 февраля Сенат США начал рассмотрение обвинений в подстрекательстве к штурму Капитолия, выдвинутых против Трампа, однако в результате не поддержал их и отказался объявить ему импичмент.