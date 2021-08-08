Тищенко с женой заметили на отдыхе на элитном курорте Европы. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отдыхает со своей супругой – Аллой Барановской – на греческом острове Миконос. Пару сфотографировали во время купания в море.

Соответствующие снимки опубликовало издание "Вести" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отмечается, что остров Миконос считается одним из самых элитных курортов Европы, где отдыхает элита Европейского союза и стран постсоветского пространства.

На популярном курорте отдыхали Софи Лорен, Николас Кейдж, Мадонна, Элизабет Тейлор, Майкл Джордан и другие знаменитости.

В пресс-службе нардепа Тищенко не подтвердили, но и не опровергли факт отдыха политика на Миконосе. При этом заверили, что его летний отдых отражен в декларации.

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На кадрах видно, как Тищенко вместе с Барановской купаются в море, нежно обнимаются и целуются. Они оба были в черных солнцезащитных очках.

Николай Тищенко – украинский ресторатор и телеведущий, Народный депутат Украины IX созыва. Президент и владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта", основанной в 2007 году. Мастер спорта Украины по дзюдо.

Алла Барановская – украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE, который позиционирует как бюджетный вариант с ценами "немного ниже средних по Киеву", но при этом заверяет, что в салоне работают профессионалы, которых обеспечивают лучшими материалами со всего мира.

К слову, до этого Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. Вечеринка прошла в столичной гостинице Fairmont. Обслуживающий персонал находился в масках, однако все гости были без индивидуальных средств защиты.

Также ранее Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады Украины закрыл ноутбук первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. После этого политик вернулся в зал ВР, по дороге дав "пять" нескольким своим коллегам.

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