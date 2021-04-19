Тищенко устроил вечеринку для жены в разгар локдауна в Киеве. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Николай Тищенко и Алла Барановская

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве.

Как пишет "Страна", вечеринка якобы прошла в столичной гостинице Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, однако все гости были без индивидуальных средств защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авто Тищенко заметили возле отеля Fairmont
Гости на дне рождения жены Тищенко были без масок

Напомним, что жесткие карантинные ограничения в Киеве не предусматривают работу кафе и ресторанов даже в отелях (исключение – утренние часы). Впрочем один из помощников Тищенко заверил, что отмечание дня рождения жены нардепа якобы проходило в их доме. При этом авто Тищенко таки было замечено возле упомянутого отеля.

На вечеринке, организованной Тищенко, никто не соблюдал дистанцию

Известно, что гостей развлекала певица Катя Корецкая и танцовщицы. Судя по фото и видео, людей было не мало, ведь стол сервирован на большое количество персон.

Интерьер заведения был украшен перьями и свечами в стиле "Великого Гетсби". Также заметно, что никакая дистанция между столами и стульями для посетителей не соблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • во время первого карантина весной 2020 года журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого в Киеве, которое принадлежит Тищенко, приезжали политики и представители олигархов.

  • Однако он попытался опровергнуть информацию о том, что его ресторан работал вопреки

    запрету из-за пандемии.

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