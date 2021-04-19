Тищенко устроил вечеринку для жены в разгар локдауна в Киеве. Видео
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве.
Как пишет "Страна", вечеринка якобы прошла в столичной гостинице Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, однако все гости были без индивидуальных средств защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Напомним, что жесткие карантинные ограничения в Киеве не предусматривают работу кафе и ресторанов даже в отелях (исключение – утренние часы). Впрочем один из помощников Тищенко заверил, что отмечание дня рождения жены нардепа якобы проходило в их доме. При этом авто Тищенко таки было замечено возле упомянутого отеля.
Известно, что гостей развлекала певица Катя Корецкая и танцовщицы. Судя по фото и видео, людей было не мало, ведь стол сервирован на большое количество персон.
Интерьер заведения был украшен перьями и свечами в стиле "Великого Гетсби". Также заметно, что никакая дистанция между столами и стульями для посетителей не соблюдается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время первого карантина весной 2020 года журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого в Киеве, которое принадлежит Тищенко, приезжали политики и представители олигархов.
Однако он попытался опровергнуть информацию о том, что его ресторан работал вопреки
запрету из-за пандемии.