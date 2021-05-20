Зеленский признался, что ему стыдно за Тищенко

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему стыдно за некоторые поступки народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Глава государства также добавил, что в его политическом окружении есть не один такой человек.

Своим мнением о проступках представителей партии власти украинский лидер поделился во время пресс-конференции 20 мая. Зеленский также подчеркнул, что ответственность за ошибки должна быть соизмерима с их серьезностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За определенные шаги некоторых людей, которые есть или были рядом со мной, мне действительно стыдно. Считаю, что если это небольшие промахи, то нужно простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это. Всегда нужно давать людям второй шанс, если они не преступники", – считает глава государства.

Он также добавил, что если определенные люди пришли во власть с ним, то он лично обязан нести за них ответственность.

"Что касается Николая Тищенко, мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек в принципе и должен сам нести ответственность", – акцентировал Зеленский.

Вместе с тем он поддержал решение фракции "Слуга народа" дать Тищенко второй шанс. По словам президента, у нардепа "есть и другие стороны, он болеет за много вещей в Украине".

Подробно ознакомиться с главными заявлениями Зеленского на пресс-конференции можно здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL: