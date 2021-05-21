Арахамия сообщил о наказании Тищенко за вечеринку в локдаун в Киеве

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко получил выговор за апрельскую вечеринку в киевском отеле в честь дня рождения жены. Массовое празднование было проведено в локдаун и нарушало карантинные нормы.

О таком решении политсилы сообщил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода" 20 мая. На вопрос, наказали ли как-то политика за его поступок, он ответил утвердительно.

"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор ", – сказал Арахамия.

Информацию подтвердили и другие народные избранники от "Слуги народа" – Александр Качура и Евгения Кравчук.

При этом Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.