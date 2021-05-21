Арахамия сообщил о наказании Тищенко за вечеринку в локдаун в Киеве
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко получил выговор за апрельскую вечеринку в киевском отеле в честь дня рождения жены. Массовое празднование было проведено в локдаун и нарушало карантинные нормы.
О таком решении политсилы сообщил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода" 20 мая. На вопрос, наказали ли как-то политика за его поступок, он ответил утвердительно.
"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор ", – сказал Арахамия.
Информацию подтвердили и другие народные избранники от "Слуги народа" – Александр Качура и Евгения Кравчук.
При этом Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко. Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали другие кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Барановская.
Также политик заявил, что салют на празднике был сюрпризом, а скандал вокруг него – это "заказ и спецоперация".