Тищенко закрыл ноутбук Стефанчука во время заседания Рады. Фото и видео выходки "слуги"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня, закрыл ноутбук первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. После этого политик вернулся в зал ВР, по дороге дав "пять" нескольким своим коллегам.

Инцидент произошел за минуту до голосования нардепов по законопроекту №4651 – о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. Фото и видео инцидента зафиксировал фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что во время выходки "слуги" часть депутатов поддерживала Тищенко, радостно выкрикивая: "Коля, Коля!". Сам народный избранник, закрывая ноутбук Стефанчука, улыбался.

Видео дня

Первый заместитель главы ВР после этого снова открыл гаджет и что-то показал на экране вице-спикеру Елене Кондратюк и другим парламентариям.

Что стало причиной такого поведения Тищенко, не сообщается.

Видео происшествия в Верховной Раде:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему стыдно за некоторые поступки Тищенко. Глава государства также добавил, что в его политическом окружении есть не один такой человек.