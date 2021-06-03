Тищенко закрыл ноутбук Стефанчука во время заседания Рады. Фото и видео выходки "слуги"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Инцидент с Николаем Тищенко

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня, закрыл ноутбук первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. После этого политик вернулся в зал ВР, по дороге дав "пять" нескольким своим коллегам.

Инцидент произошел за минуту до голосования нардепов по законопроекту №4651 – о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. Фото и видео инцидента зафиксировал фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что во время выходки "слуги" часть депутатов поддерживала Тищенко, радостно выкрикивая: "Коля, Коля!". Сам народный избранник, закрывая ноутбук Стефанчука, улыбался.

Тищенко закрыл ноутбук
Видео дня

Первый заместитель главы ВР после этого снова открыл гаджет и что-то показал на экране вице-спикеру Елене Кондратюк и другим парламентариям.

После выходки политик вернулся на свое место в зале
Он давал "пять" коллегам

Что стало причиной такого поведения Тищенко, не сообщается.

Тищенко в Раде
Очевидно, "слуга" был доволен своим поступком

Видео происшествия в Верховной Раде:

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