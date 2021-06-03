Тищенко закрыл ноутбук Стефанчука во время заседания Рады. Фото и видео выходки "слуги"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня, закрыл ноутбук первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. После этого политик вернулся в зал ВР, по дороге дав "пять" нескольким своим коллегам.
Инцидент произошел за минуту до голосования нардепов по законопроекту №4651 – о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. Фото и видео инцидента зафиксировал фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что во время выходки "слуги" часть депутатов поддерживала Тищенко, радостно выкрикивая: "Коля, Коля!". Сам народный избранник, закрывая ноутбук Стефанчука, улыбался.
Первый заместитель главы ВР после этого снова открыл гаджет и что-то показал на экране вице-спикеру Елене Кондратюк и другим парламентариям.
Что стало причиной такого поведения Тищенко, не сообщается.
Видео происшествия в Верховной Раде:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему стыдно за некоторые поступки Тищенко. Глава государства также добавил, что в его политическом окружении есть не один такой человек.
Отметим, что "слуга" получил выговор за апрельскую вечеринку в киевском отеле в честь дня рождения жены. Массовое празднование было проведено в локдаун и нарушало карантинные нормы.
Это не первый карантинный скандал, в который попал Тищенко. Так, во время карантина весной 2020 года стало известно, что его ресторан "Велюр" на Льва Толстого в Киеве тайно принимает политиков, нардепов и представителей олигархов.