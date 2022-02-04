Тищенко попал в сексистский скандал, назвав депутата 'девочкой, смеющейся во время войны'. Видео

Депутат Верховной рады от политической партии "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился во время выступления на заседании Киевсовета. Он назвал одного из депутатов "девочкой, которая улыбается во время войны".

Инцидент произошел в четверг, 3 февраля, соответствующее видео фрагмента выступления политика, опубликовано на Youtube-канале "Телеканала Киев". В своей речи Тищенко комментировал создание районных советов в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, нардеп выступил против такой инициативы и призвал Киевсовет перенести голосование. Он объяснил, что это якобы политическое решение, а власти должны не разъединять страну, а наоборот – сшивать ее, особенно во время войны.

Видео дня

"Мы все разумно относимся к этим событиям, и вы – улыбающаяся во время войны девочка...народный депутат, который улыбается. Поэтому сейчас надо понимать, что это лишь политическое решение", – сказал "слуга".

Нардеп также добавил, что жители столицы хотят, чтобы ими не руководили, чтобы депутаты не разрушали бизнес, а также не желают слышать "о столбцах, которые не дают парковаться".

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