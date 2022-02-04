Тищенко попал в сексистский скандал, назвав депутата "девочкой, смеющейся во время войны". Видео
Депутат Верховной рады от политической партии "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился во время выступления на заседании Киевсовета. Он назвал одного из депутатов "девочкой, которая улыбается во время войны".
Инцидент произошел в четверг, 3 февраля, соответствующее видео фрагмента выступления политика, опубликовано на Youtube-канале "Телеканала Киев". В своей речи Тищенко комментировал создание районных советов в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, нардеп выступил против такой инициативы и призвал Киевсовет перенести голосование. Он объяснил, что это якобы политическое решение, а власти должны не разъединять страну, а наоборот – сшивать ее, особенно во время войны.
"Мы все разумно относимся к этим событиям, и вы – улыбающаяся во время войны девочка...народный депутат, который улыбается. Поэтому сейчас надо понимать, что это лишь политическое решение", – сказал "слуга".
Нардеп также добавил, что жители столицы хотят, чтобы ими не руководили, чтобы депутаты не разрушали бизнес, а также не желают слышать "о столбцах, которые не дают парковаться".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тищенко оконфузился во время поздравления украинцев с Днем Соборности. Он заявил, что Украина – независимое государство "от Киева до Закарпатья". При этом он трижды редактировал такое сообщение в сети.
Также нардеп поздравил украинцев с Рождеством, но подписал поздравление "Христос воскрес!", что является традиционным поздравлением на Пасху.
Депутат от "Слуги народа" Тищенко заявил, что отнюдь не заметил роста цен на основные продукты в Украине. За ними он ходит на самый дорогой в Киеве Бессарабский рынок, причем гречку покупает 12 гривен за килограмм, а говядину находит 50-70 грн.
Ранее Николай Тищенко, сцепившийся в зале парламента с коллегой Гео Леросом, поставил за него свечу в церкви. При этом он пожелал, чтобы "Бог помог ему сойти с ложного пути".