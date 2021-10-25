Гречка по 12 грн за килограмм, а говядина – по 50: Тищенко удивил заявлением о ценах на продукты в Украине. Видео

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вовсе не заметил роста цен на основные продукты в Украине. За ними он ходит на самый дорогой в Киеве Бессарабский рынок, к тому же гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину находит по 50-70 грн.

Об этом "в прошлом" ресторатор и бизнесмен заявил во время общения с журналистами в стенах ВРУ. Видео в Facebook опубликовал ведущий на телеканале "Украина" Олег Панюта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я на Бессарабку хожу, мне там нравится сало кушать. Все зависит от того куска, который остается. Но первый или второй кусок сала стоит где-то от 50 до 100 гривен за килограмм", – утверждает нардеп.

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На вопрос, ориентируется ли он в ценах, например, на гречку, Тищенко заверил, что в последний раз килограмм этой крупы покупал за 12 гривен.

"Нет, такие же (цены на продукты, рост которых "слуга" не заметил. – Ред.). Все цены зависят от энергоносителей. Если кризис в мире, значит, поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол", – поделился мнением замглавы парламентской фракции "Слуги народа".

О том, сколько денег лично тратит на продукты, он не ответил. В то же время признался, что в рационе лучше отдавать предпочтение овощам и говядине. Последнюю он покупает по цене от 50 до 70 грн/кг, а "можно было купить и за 20 гривен".

Отметим: цен в 12 гривен за килограмм гречки или 50-70 грн за говядину в Украине не было минимум с 2017 года. По данным Минфина, сейчас гречка стоит в среднем около 45 грн/кг, килограмм говяжьих ребрышек – минимум 140 грн, а гуляша – 230 грн. Сало домашнее или соленое – не менее 130-160 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, "слуга" Николай Тищенко взял себе в помощники друзей и бизнес-партнеров жены. Среди них есть Александр Ситак, который за неполные два года работы помощником нардепа получил из госбюджета 1,1 млн гривен.