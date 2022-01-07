Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой, но позже удалил пост. Фото

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз оконфузился. 7 января, на Рождество, он поздравил украинцев с Пасхой.

Заметив ошибку, он удалил пост, а позже написал новый. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

С утра в пятницу на Facebook-странице Тищенко появился пост, в конце которого было написано "Христос Воскресе". Полный текст выглядел так:

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Видео дня

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!

Стоит отметить, что "Христос Воскресе" – это пасхальное приветствие. Этот обычай наиболее распространён среди православных. Таким образом они приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой: "Воистину воскресе!".

Спустя какое-то время Тищенко заметил свою ошибку и удалил пост. А позже опубликовал новый с таким текстом:

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

Напомним, депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вовсе не заметил роста цен на основные продукты в Украине. За ними он ходит на самый дорогой в Киеве Бессарабский рынок, к тому же гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину находит по 50-70 грн.

Ранее Николай Тищенко, который сцепился в зале парламента с коллегой Гео Леросом, поставил за него свечку в церкви. При этом он пожелал, чтобы "Бог помог ему сойти с ложного пути".

Кроме того, нардеп от партии "Слуга народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко оконфузился во время инспекции на границе с Венгрией и закатил скандал. Он лично решил проверить телевизор и ему показалось подозрительным, что б/у технику привезли в другую страну.