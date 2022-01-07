Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой, но позже удалил пост. Фото
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз оконфузился. 7 января, на Рождество, он поздравил украинцев с Пасхой.
Заметив ошибку, он удалил пост, а позже написал новый. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
С утра в пятницу на Facebook-странице Тищенко появился пост, в конце которого было написано "Христос Воскресе". Полный текст выглядел так:
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати! Христос Воскресе!
Стоит отметить, что "Христос Воскресе" – это пасхальное приветствие. Этот обычай наиболее распространён среди православных. Таким образом они приветствуют друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней. Отвечать на такое приветствие следует фразой: "Воистину воскресе!".
Спустя какое-то время Тищенко заметил свою ошибку и удалил пост. А позже опубликовал новый с таким текстом:
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
Напомним, депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что вовсе не заметил роста цен на основные продукты в Украине. За ними он ходит на самый дорогой в Киеве Бессарабский рынок, к тому же гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину находит по 50-70 грн.
Ранее Николай Тищенко, который сцепился в зале парламента с коллегой Гео Леросом, поставил за него свечку в церкви. При этом он пожелал, чтобы "Бог помог ему сойти с ложного пути".
Кроме того, нардеп от партии "Слуга народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко оконфузился во время инспекции на границе с Венгрией и закатил скандал. Он лично решил проверить телевизор и ему показалось подозрительным, что б/у технику привезли в другую страну.