В G7 поддержали санкции Украины против телеканалов Медведчука
Послы стран G7 ("Большой семерки") прокомментировали введение Украиной санкций против телеканалов, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Дипломаты согласились с необходимостью борьбы с дезинформацией.
Об этом сообщили в четверг, 4 января, на Twitter-странице Группы поддержки Украины. В G7 отметили, что были рады первой в 2021 году встрече с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития Украины", – заявила пресс-служба.
В ходе встречи дипломаты и глава государства обсудили судебную реформу, а также недавние санкции СНБО относительно "112 Украина", ZIK и NewsOne.
"Послы согласились, что нужно бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", – сказано в сообщении.
Напомним, встреча Зеленского и послов G7 состоялась 3 февраля в Киеве. Там украинский глава озвучил причину введения санкций против ряда телеканалов – это защита национальной безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля были введены персональные санкции против Тараса Козака – правой руки Медведчука.
В итоге "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете. Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
Решение Зеленского и СНБО поддержали в США, а также в ЕС. Так, в Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций.
ОПЗЖ 4 февраля обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о санкциях.