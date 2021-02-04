В G7 поддержали санкции Украины против телеканалов Медведчука

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Реакция G7 на санкции против каналов Медведчука

Послы стран G7 ("Большой семерки") прокомментировали введение Украиной санкций против телеканалов, связанных с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Дипломаты согласились с необходимостью борьбы с дезинформацией.

Об этом сообщили в четверг, 4 января, на Twitter-странице Группы поддержки Украины. В G7 отметили, что были рады первой в 2021 году встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития Украины", – заявила пресс-служба.

В ходе встречи дипломаты и глава государства обсудили судебную реформу, а также недавние санкции СНБО относительно "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Послы согласились, что нужно бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", – сказано в сообщении.

Напомним, встреча Зеленского и послов G7 состоялась 3 февраля в Киеве. Там украинский глава озвучил причину введения санкций против ряда телеканалов – это защита национальной безопасности.

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Скриншот
Скриншот
Скриншот

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