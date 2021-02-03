Зеленский обсудил с послами G7 санкции против телеканалов Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил послам G7 ("Большой семерки") причину введения санкций против телеканалов нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктора Медведчука – это защита национальной безопасности.

Как сказал он во время встречи 3 февраля в Киеве с дипломатами "Большой семерки" и Евросоюза, в Украине прошел ряд событий, которые угрожают государственному устройству, пишет пресс-служба главы государства. В связи с этим, были приняты решительные меры для борьбы с российской агрессией в информпространстве, подчеркнул президент.

Глава государства проинформировал иностранных дипломатов о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 февраля 2021 года о введении санкций против отдельных средств массовой информации – телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Санкции против средств массовой информации – это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", – сказал президент.

Зеленский отметил, что телеканалы, по которым были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса нашего государства на европейскую и евроатлантической интеграцию и продвижение гибридного влияния государства-агрессора – России на политические процессы в нашей стране.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что санкции в отношении некоторых СМИ были введены на основе серьезных доказательств.

Зеленский отдельно подчеркнул, что свободе слова в нашем государстве ничего не угрожает, поскольку украинская власть действует исключительно по закону.

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