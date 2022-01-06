Суд наложил арест на все имущество и активы Порошенко
Печерский райсуд Киева наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее решение принято в рамках дела по госизмене, по которому политик проходит как подозреваемый.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина". В тексте документа указано ,что таким образом удовлетворено ходатайство прокурора. В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию. Полный текст решения суд огласит 14.01.2022.
Напомним: пятый президент сообщил, что вернется в Украину 17 января. До этого он будет работать в Европе над сдерживанием российской агрессии, поддержкой демократии в нашем государстве и его защитой.
Еще 20 декабря стало известно, что Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" заявили, что дело сфабриковано, а секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов считает, что оно превратится в фарс, как и все предыдущие.
В "ЕС" также подтвердили, что подозрение касается дела о снабжении угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Офисе генпрокурора якобы подписали ходатайство об аресте Порошенко, сообщили СМИ. Оно также предусматривает залог в 1 миллиард гривен;
правозащитник, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что подозрение Порошенко необоснованно и юридически ничтожно;
в ГБР сообщили, что заявили, что информация об отмене ареста Порошенко в рамках "угольного дела" не соответствует действительности. Там отметили, что прокурор якобы не отзывал из Печерского районного суда Киева ходатайство об аресте нардепа.