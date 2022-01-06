'Возвращаюсь, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии', – Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность", Петр Порошенко вернется в Украину 17 января. До этого он будет работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашем государстве.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook. Пятый президент убежден, что украинцы ответят на еще одну попытку создать в стране авторитарный режим.

"2022 начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины и еще в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые предстоят скоро", – написал Порошенко.

Видео дня

Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, многое сделать для активизации западной поддержки нашего государства, работать с европейскими и американскими партнерами – отмечает пятый Президент.

"Удивительно, что в дни такого напряжения исполняющий роль Президента постит оставшийся за кадром новогодний видосик оденник. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодополучателем от пребывания Зеленского в офисе Президента", – отмечает лидер партии.

"Когда у власти неадекватно, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому на следующую неделю – с 10 по 15 января – работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – сообщил Петр Порошенко.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – замечает Порошенко.

"Уверен, украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность", – резюмирует пятый Президент.