'Кремль толкает мир на грань новой мировой войны': Порошенко резко осудил признание Путиным 'Л/ДНР'

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал западных партнеров ввести персональные санкции против Владимира Путина и его окружения. Такое решение необходимо немедленно принять из-за признания Россией "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом лидер "Европейской солидарности" написал на своей странице в Facebook. Политик подчеркнул, что Москва окончательно разрушила международную систему правопорядка, созданную после периода холодной войны.

"Жестко осуждаю решение России относительно "признания независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех, что готов к любому помешательству. Иначе как безумием это и не назвать", – убежден Порошенко.

Видео дня

Признанием марионеток Кремля на оккупированном Донбассе Москва легализует свою многолетнюю оккупацию и этой нашей территории, считает Порошенко. По его словам, Путин угрожал и продолжает угрожать самой независимости Украины, и ради этого готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом.

"Сегодня уже все увидели то, о чем мы говорили годами, с 2014 года. Путина и созданный им преступный украиноненавистнический режим не исправит больше ничто. Путинская власть это угроза миру и безопасности, региону и миру, Украине и своему собственному народу. Решение о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР" является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта. Этот шаг окончательно убивает Минские договоренности и является очередным шагом Москвы к дальнейшей эскалации ситуации и продолжению российской агрессии", – считает Порошенко

Он призвал партнеров безотлагательно ввести санкции против Путина и его окружения, всех членов заседания Совбеза России, российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента.

"Своими преступными решениями Путин и его приспешники фактически изолировали себя от цивилизованного мира, поэтому должны почувствовать себя настоящими "изгоями" в международном сообществе. Пора привязать санкции и перспективу их усиления к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Путин и все его окружение должно понять, что с этого крючка им никогда не спрыгнуть", – призвал Порошенко.

"Уже сегодня Путин не оставляет иного выбора демократическому миру, чем сдерживание российского агрессивного курса. Поскольку сегодня он в очередной раз дал понять, что его аппетиты не заканчиваются на границах Украины", – убежден пятый президент.

Политик отметил, что украинцы в это время должны быть едиными.

"А мы должны быть едиными – все украинцы, весь демократический мир в противостоянии этой угрозе. И мы обязательно победим. Потому что с нами правда. Потому что боремся за свою родную землю и свое европейское будущее", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля выступил с обращением к россиянам относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" ОРДЛО. В этот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором российские чиновники обсуждали этот вопрос. Все они поддержали признание террористов.