У Зеленского назвали условие прямых переговоров с Россией

Переговоры в "нормандском формате" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, в которых участвуют Германия, Россия, Украина и Франция, зашли в тупик. В связи с этим Украина поддержит любой формат переговоров с РФ, который сможет помочь в урегулировании конфликта.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, главное, чтоб он был плодотворным. Об этом он рассказал в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ".

"Прямые переговоры с Россией — мы за. Переговоры при участии Турции — согласны. Нормандия плюс США — хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", — сказал он.

В ноябре Никифоров сообщал, что на данный момент нет даже предпосылок для нормандской аудиенции на уровне министров, предшествующей основному саммиту. В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова заявила, что именно Москва пытается инициировать четырехстороннюю встречу, но ее визави якобы игнорируют эти попытки.

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Ранее МИД России заявил, что Германия и Франция не будут против подключения США к "нормандскому формату". Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган в прошлом месяце предлагал Анкару в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Напомним, 7 декабря Путин и Байдена провели двухчасовые переговоры. Ключевой темой видеосаммита стала угроза полномасштабного российского вторжения в Украину, которая, по всей видимости, сохраняется и после переговоров. После разговора с Путиным Байден провёл переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Российский президент вновь указал своему американскому коллеге на "опасные попытки" освоения украинской территории, которые якобы предпринимает НАТО. В ответ Байден напомнил, что никто не вправе диктовать Альянсу, кого принимать или нет в свой состав, и пригрозил РФ более сильными санкциями за попытку вторжения в Украину.

Президент США заверил главу Кремля, что Вашингтон готов принять решительные экономические меры. Это свидетельствует о том, что эти новые меры нанесут больший удар, чем санкции, введенные в 2014 год, которые не смогли остановить Россию от оккупации украинского полуострова Крым.

Предполагается, что диалог между Вашингтоном и Москвой продолжится, и дипломатические каналы останутся открытыми. Однако эксперты указывают, что официальная позиция России во многих отношениях неудачна и не дает повода для оптимизма в отношении того, что соглашение из США может быть достигнуто.

По их словам, Москва может отреагировать на угрозы Байдена касательно санкций по трем сценариям – отступлением, дипломатическим решением или же войной. OBOZREVATEL собрал главные тезисы и реакцию на заявления двух лидеров.